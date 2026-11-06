Глава Пентагону звинуватив демократів у спробі усунути його з посади

Піт Гегсет заявив про політичне переслідування та порівняв ситуацію зі спробами імпічменту Дональда Трампа

Міністр війни США Піт Гегсет різко розкритикував ініціативу свого імпічменту, звинувативши представників Демократичної партії та конгресмена-республіканця Томаса Массі у спробі усунути його з посади. Очільник Пентагону назвав дії опонентів політичним театром і заявив, що їхні плани зазнають невдачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

За словами Гегсета, кампанію проти нього ініціював конгресмен-республіканець Томас Массі, який діє спільно зі своїми союзниками з Демократичної партії.

Міністр переконаний, що ініціатива імпічменту має політичний характер і спрямована на усунення представників адміністрації президента Дональда Трампа.

«Невдоволений конгресмен, який зазнав поразки, разом зі своїми союзниками-демократами висунув проти мене фіктивні статті імпічменту, так само як вони двічі намагалися зробити це з президентом Трампом», – заявив Гегсет.

Таким чином, очільник Пентагону порівняв ситуацію навколо себе з двома процедурами імпічменту Дональда Трампа, які відбулися під час його першого президентського терміну.

Гегсет заявив, що його політичні противники використовують процедуру імпічменту як інструмент боротьби з опонентами. На його думку, замість зосередження на власних політичних програмах вони намагаються позбавити посад представників чинної адміністрації.

Міністр також звинуватив ініціаторів імпічменту в прагненні знищити політичних конкурентів.

«Їхня одержимість політичними виставами, замаскованими під владу, спонукає їх намагатися знищити своїх опонентів. Усе це – політика особистого знищення», – сказав Гегсет.

За його словами, такі дії свідчать про відсутність результатів у політичній діяльності опонентів. Саме цим він пояснив їхнє прагнення домогтися його усунення з посади.

Водночас очільник американського оборонного відомства висловив упевненість, що спроба імпічменту завершиться безрезультатно. «Це не спрацювало проти президента Трампа і не спрацює зі мною. Можете бути в цьому впевнені», – наголосив він.

Гегсет переконаний, що його противники повторюють політичну тактику, яку раніше застосовували проти Дональда Трампа. Водночас конкретних подальших кроків у відповідь на ініціативу імпічменту міністр не назвав.

Заяви очільника Пентагону пролунали на тлі політичного протистояння у Вашингтоні після проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада.

Американське законодавство передбачає можливість імпічменту не лише президента, а й інших федеральних посадовців, зокрема членів уряду.

Відповідно до Конституції США, Палата представників має повноваження висувати обвинувачення в межах процедури імпічменту. Після цього справу розглядає Сенат, який ухвалює рішення про можливе усунення посадовця. Для усунення з посади необхідно, щоб відповідне рішення підтримали дві третини присутніх сенаторів.

Нагадаємо, раніше на платформі прогнозів Polymarket різко зросли ставки на можливість третього імпічменту президента США Дональда Трампа.

За оприлюдненими даними, учасники ринку оцінили ймовірність такого сценарію до кінця 2027 року у 78%. Раніше цей показник становив 67%.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про внесення резолюції щодо імпічменту Гегсета. У вересні республіканець Томас Мессі висунув проти міністра вісім пунктів звинувачення, перший із яких стосується ведення війни проти Ірану без дозволу Конгресу.