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Польща пояснила, чому призупинила передачу винищувачів МіГ-29 Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща пояснила, чому призупинила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
фото: РАР

Наразі триває активний діалог між країнами

Польща тимчасово зупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29 через невиконання Києвом умов двосторонньої угоди про обмін військовими технологіями. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

«Ми не передали Україні винищувачі МіГ. Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це питання буде вирішено, то справа з винищувачами завершиться успіхом», – сказав Томчик, додавши, що останню партію літаків Україні передав ще попередній уряд.

Посадовець наголосив, що наразі триває активний діалог між країнами, проте домовленості досі не зафіксовані фінально.

«Поляки чітко сказали: у зв’язку з тим, що ми будуємо власні безпілотні спроможності, ми хотіли б мати можливість використовувати й ці українські спроможності. Звичайно, ми передамо техніку Україні, якщо цю справу буде доопрацьовано. Нічого в цьому питанні не змінилося – справу не завершено», – зауважив заступник міністра.

Як повідомлялося, Польща працює над передачею Україні винищувачів МіГ-29. Їх мало бути списано з балансу польської армії до кінця грудня 2025 року. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявляв, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни.

До слова, раніше посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору. 

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Теги: Польща озброєння винищувач

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