Прорив до Конституційного трибуналу. Генпрокурор Польщі закликав розслідувати дії Навроцького

Вальдемар Журек сказав, що йому соромно за поведінку Навроцького

Журек: Мене дуже стурбувала поведінка президента

Міністр юстиції і генпрокурор Польщі Вальдемар Журек висловив сподівання, що прокуратура вживе заходів у зв’язку з поведінкою президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«Мене дуже стурбувала поведінка президента, адже ми бачили ті відео, які сьогодні є в мережі, і я сподіваюся, що прокуратура вживе відповідних заходів, бо неприпустимо, щоб особа, яку захищає президентський імунітет, поводилася таким чином – вривалася, нападала на суддів», – сказав міністр.

Журек додав: «Сьогодні я знову бачив главу держави, за якого мені довелося соромитися».

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Згодом у Варшаві посилили поліцейську охорону Конституційного трибуналу на тлі протистояння між владою та опозицією. Правоохоронці затримали трьох людей після проникнення на територію установи, а генеральний прокурор Польщі передав п’ять клопотань про зняття імунітету з керівництва суду.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.