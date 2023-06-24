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Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
Військові обходять будівлю, де розташоване управління ФСБ у Ростовській області
фото: Telegram

Губернатор Ростовської області закликав мешканців не їздити до центру Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв рекомендував мешканцям не виходити із будинків. Він також закликав громадян відмовитися від поїздок до центру Ростова-на-Дону. Причини, з яких мешканці повинні дотримуватись таких заходів, він не уточнив. Про це він написав у Telegram.

«У зв'язку з ситуацією, що склалася, прошу утриматися від поїздок до центру міста і по можливості не залишати свої будинки»,– повідомив Голубєв.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Своєю чергою він пообіцяв знищувати «все, що вставатиме на шляху». «Ми простягаємо руку кожному – не потрібно плювати в цю руку. Ми йдемо далі. Йдемо до кінця», – заявив він.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Теги: Міноборони РФ гелікоптер ПВК «Вагнер»

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