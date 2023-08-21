Москву вдруге за ранок атакують дрони, введений спеціальний режим «Ковер»

Сигнал «Ковер» на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них

Очевидці чули гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї

Усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

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Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.

Сигнал «Ковер» на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них.

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Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Аеропорт Казані прийняв чотири рейси через заборону польотів над Москвою. Це два рейси з Єкатеринбурга, по одному – з Орська та Челябінська

Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали. Військове відомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.

Також російські ЗМІ пишуть, що московський аеропорт «Внуково» тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Як повідомили у пресслужбі аеропорту, з метою безпеки з 6:25 частина рейсів була перенаправлена в інші авіагавані.

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Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.