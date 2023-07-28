Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?

glavcom.ua
Більшість росіян не бачать проблем через війну проти України
фото з відкритих джерел

Виходить, що всю РФ колонізував... а, власне, хто? Держапарат? Колонізаторська еліта?

Закликаючи росіян до відповідальності, ми говоримо: «Це ж ваша країна! Значить, ви за неї і відповідаєте!».

І начебто все правильно.

Але коли ми говоримо те саме – «Це ж ваша країна! Значить, ви за неї і відповідаєте!» – представникам явно неслов'янських етнічних груп у складі РФ, ми тим самим... підтверджуємо і закріплюємо їхній колоніальний статус (!). Ми говоримо: «Буряти! Ваша країна – Росія! Чеченці! Ваша країна – Росія!».

А сказати таке в мене язик не повертається... хоча б тому, що рівно те саме їм усім каже Кремль.

Є й зворотний бік того самого парадокса: заради уникнення відповідальності за свою країну ледь не всі росіяни охоче зображують «колонізованих». «Ми тут усі підневільні, а що ми можемо?». І це теж, природно, викликає заперечення.

Виходить, що всю країну колонізував... а, власне, хто? Держапарат? Колонізаторська еліта?

Виходить, що колонізовані в Росії вочевидь є, а колонізаторів вдень із вогнем не знайдеш, принаймні з метою їхньої соціальної ідентифікації.

Ще один аспект того самого парадокса: у деяких випадках можна досить чітко сказати, хто в Росії «неросійський», а от хто такі «росіяни»? Яке їм можна дати позитивне визначення? Тому що поки ясно лише те, що це всі, хто не потрапляє під визначення «неросіяни». Але це суто негативне визначення; а з позитивним напряг.

Мені здається, це дуже важливо для розуміння і того, як влаштована ця імперія, і того, що з нею може бути далі, і того, хто в ній реально за що відповідає.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Лавров став заручником своїх злочинів і тепер, яке б рішення не прийняв – все одно він буде у програші»
Лаврову мерехтить Гаага
30 червня, 07:09
Наразі відомо про десятьох загиблих
Під завалами люди: рятувальники показали кадри з місця влучання у Краматорську (фото)
28 червня, 13:23
Литва збирає коаліцію з розмінування України
Литва заявила про створення коаліції для розмінування України
19 липня, 02:05
Навесні 2022 року окупанти зруйнували школу №21 в Чернігові
Скільки шкіл вщент зруйнували окупанти: міністр назвав жахливу цифру
26 липня, 06:59
Лише у Бучі на початку повномасштабної війни окупанти розстріляли сотні мирних жителів
500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
8 липня, 11:09
Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
7 липня, 10:03
Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
19 липня, 14:31
За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництвом
Касетні боєприпаси від США вже в Україні – Тарнавський
13 липня, 15:15
Ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 на Торецьк
Прикордоння під масованим обстрілом та запуск дронів на півдні: яка ситуація в регіонах
15 липня, 09:53

Олексій Панич

Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?
Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?
Моральність не спрацює. Донесіть це до Папи Римського
Моральність не спрацює. Донесіть це до Папи Римського
Саміт НАТО. Не варто тиснути на Байдена
Саміт НАТО. Не варто тиснути на Байдена
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
Дуже коротка історія Російської імперії
Дуже коротка історія Російської імперії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
27K
Польща терміново збільшить свою армію
20K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
13K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
8490
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту