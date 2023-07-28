Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?

Виходить, що всю РФ колонізував... а, власне, хто? Держапарат? Колонізаторська еліта?

Закликаючи росіян до відповідальності, ми говоримо: «Це ж ваша країна! Значить, ви за неї і відповідаєте!».

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І начебто все правильно.

Але коли ми говоримо те саме – «Це ж ваша країна! Значить, ви за неї і відповідаєте!» – представникам явно неслов'янських етнічних груп у складі РФ, ми тим самим... підтверджуємо і закріплюємо їхній колоніальний статус (!). Ми говоримо: «Буряти! Ваша країна – Росія! Чеченці! Ваша країна – Росія!».

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А сказати таке в мене язик не повертається... хоча б тому, що рівно те саме їм усім каже Кремль.

Є й зворотний бік того самого парадокса: заради уникнення відповідальності за свою країну ледь не всі росіяни охоче зображують «колонізованих». «Ми тут усі підневільні, а що ми можемо?». І це теж, природно, викликає заперечення.

Виходить, що всю країну колонізував... а, власне, хто? Держапарат? Колонізаторська еліта?

Виходить, що колонізовані в Росії вочевидь є, а колонізаторів вдень із вогнем не знайдеш, принаймні з метою їхньої соціальної ідентифікації.

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Ще один аспект того самого парадокса: у деяких випадках можна досить чітко сказати, хто в Росії «неросійський», а от хто такі «росіяни»? Яке їм можна дати позитивне визначення? Тому що поки ясно лише те, що це всі, хто не потрапляє під визначення «неросіяни». Але це суто негативне визначення; а з позитивним напряг.

Мені здається, це дуже важливо для розуміння і того, як влаштована ця імперія, і того, що з нею може бути далі, і того, хто в ній реально за що відповідає.