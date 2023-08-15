У Росії розбився командир навчальної авіабази
Під час посадки літак Гурова не потрапив на смугу, зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вежею радіозв'язку ближньої навігації
Командир навчальної авіаційної бази міста Майкоп полковник Вадим Гуров загинув у результаті аварії навчально-бойового літака Л-39 у російській республіці Адигея увечері 14 серпня. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами джерел, під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вежею радіозв'язку ближньої навігації. Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.
Також у літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубинська Михайло Ліпаткін. Його госпіталізували з травмами.
Л-39 «Альбатрос» − чехословацький навчально-бойовий літак, створений наприкінці 1960-х років. У 1972 році був обраний основним навчально-тренувальним літаком країн − учасниць Організації Варшавського договору. Загалом було побудовано 2 868 одиниць Л-39. Нині, Л-39 є основним навчально-тренувальним літаком російських повітряно-космічних сил.
Нагадаємо, навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї.
Раніше повідомлялося, що у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність
До слова, в Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту.
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