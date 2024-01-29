Чи підтримають республіканці угоду, що розблокує допомогу Україні: відповідь Сенату

Двопартійна угода про кордон вже готова, наразі залишилося доопрацювати її текст

Республіканці у Сенаті можуть підтримати угоду про кордон, попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа. Про це сказав сенатор від Демократичної партії США Кріс Мерфі, повідомляє CNN.

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«Я сподіваюсь, що у нас все ще буде достатньо республіканців у Сенаті, які хочуть вирішити проблему на кордоні, а не просто дотримуватися вказівок Дональда Трампа. Ми побачимо протягом наступних 24-48 годин, чи це правда», – заявив Мерфі.

За його словами, двопартійна угода вже готова. Наразі залишилося доопрацювати її текст.

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Сенатор також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон «хаотичним» з політичних цілей, але все ж таки висловив упевненість у досягненні угоди найближчими днями.

«Я впевнений, що достатня кількість республіканців у Сенаті збирається приєднатися до нас, щоб ухвалити цей двопартійний закон потенційно вже наступного тижня, і ми можемо показати, що Вашингтон все ще може встати і працювати над цими великими проблемами навіть якщо Дональд Трамп вболіває за хаос», – додав він.

Зазначимо, Кріс Мерфі є одним із провідних учасників переговорів, який активно просуває двопартійну угоду про кордон, що має відкрити додаткове фінансування для України, якщо його ухвалить Конгрес.

Нагадаємо, учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.