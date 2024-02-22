Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
Домовленості з представниками МВФ мають досягти у четвер
фото з відкритих джерел

Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни

Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання повідомляє, що представники України та МВФ висловили сподівання, що угода буде погоджена вже в цей четвер, однак для її затвердження ще потрібне буде відповідне рішення від виконавчої ради МВФ.

Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.

Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо, український уряд має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду (МВФ) план дій на випадок, якщо Сполучені Штати припинять надавати допомогу.

План потрібен, щоб переконати МВФ у тому, що Україна спроможна обслуговувати свої борги, якщо партнери не нададуть допомогу. Підтримка партнерів була головною умовою для кредитної програми на суму $15,6 млрд, яку погодили у 2023 році.

Раніше, 11 грудня минулого року, Міжнародний валютний фонд  схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн.

Читайте також: Україна витримає без фінансової допомоги кілька місяців – глава МВФ
Теги: МВФ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні
Те, що для нас страшний гріх, для поляків – дрібне правопорушення. І ось чому
13 лютого, 17:58
Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа
Зняття головного конкурента Трампа з виборів у США, хакерська атака на Monobank: головне за ніч
22 сiчня, 06:55
Ректор музичної академії Максим Тимошенко нагородив Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
Патріарх Філарет розповів про відзнаку, яку отримав на свій ювілей
23 сiчня, 17:20
ЄС та G7 обговорюють варіант використання активів Росії для України – Bloomberg
ЄС та G7 обговорюють варіант використання активів Росії для України – Bloomberg
4 лютого, 22:50
Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом
Президент Польщі пояснив свою неоднозначну заяву про деокупацію Криму
3 лютого, 14:13
Збірна України з футболу
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
8 лютого, 16:05
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
20 лютого, 09:47
Україна повернула тіла 58 загиблих героїв
Україна повернула тіла 58 загиблих героїв
16 лютого, 13:18
Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї і підходять для тилових операцій
Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами – Bild
18 лютого, 18:00

Економіка

Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
Чому падає обсяг депозитів? Ситуація на фінансових ринках України
Чому падає обсяг депозитів? Ситуація на фінансових ринках України
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей
50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
48K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
43K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
36K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
19K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
19K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою

Новини

Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua