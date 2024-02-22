Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн

Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни

Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання повідомляє, що представники України та МВФ висловили сподівання, що угода буде погоджена вже в цей четвер, однак для її затвердження ще потрібне буде відповідне рішення від виконавчої ради МВФ.

Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.

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Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо, український уряд має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду (МВФ) план дій на випадок, якщо Сполучені Штати припинять надавати допомогу.

План потрібен, щоб переконати МВФ у тому, що Україна спроможна обслуговувати свої борги, якщо партнери не нададуть допомогу. Підтримка партнерів була головною умовою для кредитної програми на суму $15,6 млрд, яку погодили у 2023 році.

Раніше, 11 грудня минулого року, Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн.