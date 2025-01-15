Закрутили вентиль: Китай почав терміново шукати заміну російській нафті

Bloomberg: Китай готується до перебоїв із постачанням нафти з РФ після санкцій США

Державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні заводи Китаю почали активно шукати нових постачальників нафти у відповідь на оголошені США санкції проти російської нафтової галузі. Про це пише Bloomberg. Уточнюється, що вони почали скуповувати сиру нафту у країнах Близького Сходу.

Державні нафтові компанії Китаю та великі приватні нафтопереробні заводи скуповують сиру нафту з Близького Сходу та з інших місць, прискорюючи підготовку до потенційних перебоїв у постачанні палива, пише видання.

До можливих перебоїв у постачанні готуються такі компанії, як Cnooc, Yulong Petrochemical та Jiangsu Eastern Shenghong. Вони вже почали розсилати запити до країн Близького Сходу, Африки, Північної та Південної Америки, щоб з'ясувати, хто зможе оперативно задовольнити їхні потреби та замінити російську нафту. Найбільші виробники нафтопродуктів вживають активних заходів через побоювання щодо зменшення обсягів виробництва дрібних нафтопереробних заводів, які є ключовими покупцями сировини з Росії та Ірану.

Нагадаємо, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій.