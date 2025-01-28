Заборона постачання ігрових приставок? Євросоюз готує нові санкції для РФ – ЗМІ

Консолі PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft потраплять до 16-го пакету санкцій

ЄС планує заборонити постачання до РФ через торговців у країнах Євросоюзу, включаючи продавців уживаних консолей

Брюссель пропонує заборонити постачання ігрових консолей (приставок) до Росії через те, що їх використовують для управління безпілотниками. Про це повідомляє Financial Times.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що консолі PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft потраплять до 16-го пакету санкцій.

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти, які можуть вплинути на ситуацію в Україні. Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб внести їх до списку санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, очевидно, саме за допомогою них вони (війська РФ – «Главком») керують безпілотниками», – сказала Каллас журналістам.

Як відомо, з березня 2022 року Microsoft, Nintendo та Sony припинили продажі ігрових консолей у Росії. ЄС же планує заборонити постачання таких консолей до Росії через торговців у країнах Євросоюзу, включаючи продавців уживаних консолей.

Наразі найбільшим постачальником консолей до Росії є Китай, який продав Москві техніки на понад $120 млн у 2023 році.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

«Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає», – написала глава дипломатії ЄС.

До слова, диктатор РФ Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції. Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел, знайомих із позицією Кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Цього тижня він заявив, що стосовно Росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що Росія рухається до «великих проблем» в економіці.