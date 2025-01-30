ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Торецька – карти ISW

Російські війська мають успіх на кількох напрямках

Українські сили просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лиману, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботного та на Дніпровському напрямку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська незначно просунулися в Курській області на тлі продовження боїв на українському виступі 29 січня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно просунулися вздовж вулиці Новоселівка в північно-західних Погребках (на північний захід від Суджі). 29 січня російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися вна захід від Плехово та на північ від Гуєво (обидва на південь від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цього. Російські мілблогери стверджували, що російські війська наступали в напрямку Руського Поріччя (на північ від Суджі) і біля Свердликова (на захід від Суджі). 29 січня російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Нікольського (на північний захід від Суджі).

Харківщина

27 і 28 січня російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися. Командир української бригади, яка діяла на Вовчанському напрямку, 27 січня заявив, що російські війська щодня штурмують вовчанський агрегатний завод групами від трьох до 10 осіб.

Луганщина

29 січня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 28 і 29 січня російські війська продовжували наступати на північ від Куп’янська в районі Кутківки, Дворічної та Кіндрашівки та на північний схід від Куп’янська в районі Новоминська та Петропавлівки. Українське угруповання військ на Хортиці 29 січня повідомило, що російські війська використовують бронетехніку для підтримки піхоти поблизу Піщаного (на південний схід від Куп’янська). Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися до 3 км після захоплення Дворічної, а інші мілблогери повторили заяви, що російські війська захопили населений пункт. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Один мілблогер стверджував, що російські війська продовжують розвивати позиції вздовж східного (лівого) та західного (правого) берегів річки Оскіл, оскільки вони продовжують атакувати та просуватися із Західного (на північ від Куп’янська) у напрямку до Куп’янська. Російські мілблогери заявили, що російські війська посилили російські позиції на правому березі річки Оскіл технікою та живою силою.

29 січня російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової та Богуславки; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Макіївки 28 і 29 січня. Російський мілблогер заявив, що тривають позиційні бої поблизу Колісниківки та Загризового (на північний схід від Борової) і що російські війська атакують із Зеленого Гаю в напрямку Борівської Андріївки (обидва на північний схід від Борової).

Російські війська просунулися в напрямку Лимана під час продовження наступальних операцій. 29 січня Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новосадового та Новолюбівки (обидва на північний схід від Лиману). Російське джерело стверджувало, що російські війська також просунулися поблизу Тернів (на північний захід від Лиману).[45] Однак ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Російські війська наступали на північ від Лиману біля Зеленої Долини; на північний схід від Лиману біля Новолюбівки, Торського, Ямполівки; і на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Донеччина

Російські війська 29 січня вели наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Українське угруповання військ на Хортиці 29 січня повідомило, що українські війська знищили два танки, 10 одиниць бронетехніки та шість мотоциклів під час російських мото-механізованих обстрілів біля Білогорівки (на північний схід від Сіверська), Верхньокам’янського (на схід від Сіверська) та Івано-Дарівки ( на південний схід від Сіверська). 28 і 29 січня російські війська також атакували поблизу Новоселівки (на схід від Сіверська).

Російські сили нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 29 січня. Геолокаційні кадри показують, як сили чеченського спецназу «Ахмат» атакують українські позиції поблизу терикону на південь від Часового Яру, що вказує на те, що російські сили нещодавно просувалася вздовж траси Т-0504 Бахмут-Костянтинівка та на на південь від Часового Яру. Генштаб ЗСУ оприлюднив карту, на якій зазначено, що російські війська, ймовірно, також просувалися вздовж траси О-0508 у південно-східній частині Оріхово-Василівка (на північ від Часового Яру) і в полях на південь від населеного пункту. Російські мілблогери заявили 29 січня, що російська добровольча бригада «Еспаньйола» (ДКР) захопила більшу північну частину Часового Яру. Російські війська продовжували наступати біля самого Часового Яру, на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 29 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися вулицею Клименка в північно-західній Леонідівці (на захід від Торецька) та вздовж Даргомижського. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські сили незначно просунулися в північно-західному Північному (на схід від Торецька). Російський блогер стверджував, що російські війська контролюють від 90 до 95 відсотків Торецька, але наразі ISW оцінює, що російські війська окупували приблизно 88 відсотків Торецька. Російські війська продовжували наземні атаки в самому Торецьку; на північ від Торецька біля Кримського, Дачного, Диліївки; і на захід від Торецька біля Щербинівки 28 і 29 січня.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Покровська на тлі триваючих наступальних операцій на Покровському напрямку 29 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Котлиного (на південний захід від Покровська). Російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися на південь від Звірового (на південь від Покровська), вздовж залізничної колії від Котлиного до Покровська та до південно-східної околиці Срібного (на південний захід від Покровська), а також що російські війська також зміцнили позиції в центральному та східному Удачному. (на південний захід від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. 29 січня міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Новоєлизаветівку (на південний захід від Покровська), але ISW вважає, що російські війська захопили населений пункт станом на 14 січня. Російський милблогер заявив, що українські війська контратакують поблизу Успенівки та Новоолександріївки (обидві на південний захід від Покровська). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російських 74-ї та 55-ї мотострілецьких бригад (обидві 41-ї ООС ЦВО) просунулися між Нововасилівкою та Піщаним (обидва на південний захід від Покровська) і наступають на Удачне. Російські війська також продовжували штурми під самим Покровськом; на схід від Покровська – Баранівка, Водяне Друге, Воздвиженка, Єлизаветівка, Промінь, Миролюбівка; на південний схід від Покровська біля Сухого Яру та Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого, Відродження (колишній Новий Труд), Шевченка, Звірового; і на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного, Надіївки, Успенівки, Нововасилівки, Новоолександрівки, Котлярівки та в напрямку Сергіївки і Богданівки 28 і 29 січня.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій 29 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська просунулися в Дачному (на захід від Курахового). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Петропавлівки (на північний захід від Курахового), у Андріївці (на північний захід від Курахового), у Дачному та намагаються охопити Дачне. Російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Курахового поблизу Андріївки; на південний захід від Курахового біля Зеленівки; і на захід від Курахового в районі Дачне, Улакли, Костятинопіль, Розлив і в напрямку Олексіївки 28 і 29 січня.

«Південна вісь»

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Роботиного на тлі продовження наступальних операцій на Запорізькому напрямку. 29 січня Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська, ймовірно, просунулися на південний захід від Новоданилівки (на північ від Роботиного).

Російські війська нещодавно просунулися на Дніпровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 28 і 29 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ у дельті річки Дніпро та захопили острів Нестрига (на південний захід від Херсона).

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.

Противник завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.