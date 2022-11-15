Афера на Одеському припортовому заводі: НАБУ оголосило в розшук екснардепа

Екснардеп організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива за цінами, нижчими від ринкових

Через схему Грановського «Одеський припортовий завод» недоотримав дохід у приблизно 93,3 млн грн

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього народного депутата України Олександра Грановського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що Грановського вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі).

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру.

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Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї «ОПЗ» недоотримав дохід у приблизно 93,3 млн грн.

Нагадаємо, рік тому у вересні стало відомо, що Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом.