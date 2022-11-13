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Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи змінилася позиція України щодо переговорів після визволення Херсона: роз'яснення нардепа
Позиція України щодо переговорів після звільнення Херсона не змінилася
фото із відкритих джерел

Арахамія нагадав, що президент Володимир Зеленський вже озвучував умови, за яких можна про щось говорити з РФ

Позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсона. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, до звільнення Херсона було дуже багато розмов про переговори України з РФ, а також «скептичні публікації» у ЗМІ, які після успіхів ЗСУ на півдні вже не актуальні.

Арахамія підкреслив, що раніше президент України Володимир Зеленський озвучував умови, за яких можна про щось говорити з РФ. Це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що напад не повториться.

«Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані», – наголосив він.

Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. 

Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00. 

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Теги: військові звільнення переговори президент Україна Херсон

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