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«Насувається перезавантаження»: Ірландія отримала нового прем'єр-міністра

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Насувається перезавантаження»: Ірландія отримала нового прем'єр-міністра
Саймон Харріс був обраний новим лідером своєї партії та новим прем'єр-міністром
фото: PA WIRE

Прем'єр-міністромом Ірліндії очікувано став Саймон Харріс

Саймон Харріс був затверджений на посаді нового прем'єр-міністра Ірландії 9 квітня після «шокуючої відставки» Лео Варадкара минулого місяця. Про це пише американська CNBC.

Ірландський парламент затвердив Саймона Харріса новим прем'єр-міністром країни, що зробило його наймолодшою ​​людиною, яка коли-небудь обіймала цю посаду. «У свої 37 років Харріс стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії Ірландії, побивши рекорд Варадкара, якому було 38 років, коли він обійняв посаду 2017 року», – зазначає CNBC.

Харріс змінив Лео Варадкара після голосування законодавців: 88 – за його кандидатуру, 69 – проти. У вівторок вдень президент Майкл Д. Хіггінс вручив йому посадову печатку. Варадкар оголосив про свою раптову відставку наприкінці минулого місяця, здивувавши як громадськість, так і політиків.

Ставши цілком передбачуваним головою партії минулого місяця, Харріс назвав своє призначення можливістю для партії «перезавантажитись». У своїй першій промові після голосування Харріс говорив про «гуманітарну катастрофу» в Секторі Гази та засудив «непропорційну реакцію» ізраїльського уряду на звірства, здійснені 7 жовтня палестинським угрупуванням ХАМАС. Він додав, що Ірландія «використовуватиме своє становище в Європейському Союзі, щоб закликати до припинення вогню».

До слова, Харріс найбільш відомий в у країні своїм внеском у боротьбу з коронавірусом на початку пандемії. 21 березня Харріс підтвердив свій намір поборотися за посаду і подякував лідеру партії Лео Варадкару, що йде напередодні несподівано оголосив про свою відставку. Він керував Fine Gael протягом останніх семи років. Харріс зазначив, що Варадкар провів партію та країну через «складні часи», у тому числі через Brexit та пандемію.

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Теги: партії Ірландія рекорд президент парламент

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