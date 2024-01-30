Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Ірландія вперше за два роки готується сформувати уряд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Північна Ірландія вперше за два роки готується сформувати уряд
Лідер партії юніоністів Джеффрі Дональдсон
фото: Euronews

Демократична юніоністська партія Північної Ірландії погодилася припинити дворічний бойкот

Демократична юніоністська партія Північної Ірландії 30 січня погодилась припинити бойкот і повернутись до уряду, що знаменує завершення політичної кризи, яка тривала в регіоні з лютого 2022 року. Про це повідомляє The Irish News.

Після завершення громадянської війни в Північній Ірландії сформувалась спеціальна система розподілу влади в регіональному уряді, покликана збалансувати інтереси юніоністів (прихильників зближення з Британією) і республіканців (прихильників возз'єднання з Ірландією).

З лютого 2022-го Демократична юніоністська партія (ДЮП) бойкотувала формування уряду в Північній Ірландії. Цей крок вона пояснювала тим, що їй не подобаються умови торгівлі за угодою Британії з ЄС, які передбачають додаткові перевірки британських товарів, що потрапляють у Північну Ірландію.

У лютому 2023 року Велика Британія та ЄС домовилися про полегшення митних перевірок та інших перешкод для товарів, що переміщуються до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства. Але цього було недостатньо для ДЮП, яка продовжила бойкот.

Уряд Сполученого Королівства неодноразово погрожував оголосити в Північній Ірландії позачергові вибори через відсутність уряду. Останнє таке попередження пролунало минулого тижня, і після нього ДЮП зрештою погодився на компроміс.

Як заявив лідер партії юніоністів Джеффрі Дональдсон, домовленості з урядом Британії «створюють основу для того, щоб наша партія висунула своїх членів до виконавчої влади Північної Ірландії, що сприятиме відновленню місцевих виборних інституцій». Це може призвести до того, що уряд у Белфасті відновить роботу протягом декількох наступних днів.

Ситуація, однак, ускладнюється тим, що після останніх виборів до Асамблеї Північної Ірландії більшість там мають республіканські партії, зокрема націоналістична «Шинн Фейн», яка виступає за вихід зі складу Сполученого Королівства. А отже, саме її представник може претендувати на посаду першого міністра (голови уряду).

Читайте також: Європейський економічний тигр. Україна має вчитися в Ірландії
Теги: Ірландія політика уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чинний російський очільник Володимир Путін уже не приховує, що рівняється саме на Йосипа Сталіна
Кремль розповсюджує вірус безкарності
Вчора, 21:55
Геополітика – це те, з чим Байден ішов на вибори і в невмінні керувати якою, дорікав Трампу
Фінансова допомога для України. Чому у США так зволікають?
27 сiчня, 14:02
Рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців набуває чинності з 4 березня 2024 року
Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українських біженців
25 сiчня, 18:04
Перші міжурядові консультації відбудуться у Варшаві
Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації
24 сiчня, 15:33
Наступний етап розподілу додаткових 33,4 млрд грн ґрунтується на фактичних надходженнях ПДФО до місцевих бюджетів
Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
22 сiчня, 15:45
Дональд Трамп близький до переобрання на посаду президента США
Можлива перемога Трампа. Чи дійсно це велика проблема?
20 сiчня, 19:35
Колишній президент Леонід Кучма з дружиною Людмилою
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18 сiчня, 08:22
«Скорочення військової підтримки це заклик до дорослішання української політики»
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
6 сiчня, 08:22
Сенатор США Боб Менендес
Американському сенатору висунуто звинувачення в хабарництві – ЗМІ
3 сiчня, 07:51

Політика

Північна Ірландія вперше за два роки готується сформувати уряд
Північна Ірландія вперше за два роки готується сформувати уряд
Путін відзвітував про свої доходи за шість років
Путін відзвітував про свої доходи за шість років
Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій
Стало відомо, скільки коштів виділено на фінансування українських партій
Сербія обмірковує над відновленням обов'язкового військового призову
Сербія обмірковує над відновленням обов'язкового військового призову
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
20K
ЗСУ знищили російський Су-34
16K
У Київській області пролунали вибухи
13K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
12K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
11K
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua