Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Зеленський заслухав доповіді про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж Харкова
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, влада створює всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики в місті

Харків має отримати легші графіки, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, сьогодні він заслухав доповіді про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

«Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки», – сказав президент.

Зеленський додав, що окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати усі енерговиклики.

Президент також зазначив, що наразі вже є правильні пропозиції та планується забезпечити їхнє фінансування. За його словами, усі деталі оприлюднять урядовці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленеський провів засідання Ставки головнокомандувача. Основними питання стали Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

До слова, усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року.

Читайте також: 

Теги: Харків Володимир Зеленський електроенергія президент обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Вчора, 13:52
Більше всіх про введення своїх сил в Україну розповідає президент Еммануель Макрон
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?
7 квiтня, 21:33
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти сконцентрували зусилля на двох напрямках – Генштаб
7 квiтня, 19:50
Масована атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
Масована атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
29 березня, 21:00
Глава «Укренерго» заявив, що енергетики не бачать проблем із завершення сезону у березні
«Укренерго» повідомило, від чого залежатиме завершення опалювального сезону в Україні
25 березня, 15:32
Масштабна повітряна тривога тривала понад тридцять хвилин: у Києві пролунав вибух
Масштабна повітряна тривога тривала понад тридцять хвилин: у Києві пролунав вибух
25 березня, 11:04
У середмісті Харкова впав «Шахед»
У середмісті Харкова впав «Шахед»
14 березня, 05:20
Внаслідок удару по багатоповерхівці 38 людей зазнали травм
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла
12 березня, 20:50
Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»
Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців
11 березня, 21:59

Політика

Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами
Обшуки в Україні та Польщі: НАБУ розслідує закупівлю зброї за завищеними цінами
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8367
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
7392
Сенаторка пояснила, коли Конгрес США може схвалити фінансування для України
6364
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
5991
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)
3904
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
3183
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua