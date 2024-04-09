Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики

Зеленський заслухав доповіді про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж Харкова

За словами президента, влада створює всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики в місті

Харків має отримати легші графіки, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, сьогодні він заслухав доповіді про фізичний захист енергооб'єктів і відновлення мереж.

«Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки», – сказав президент.

Зеленський додав, що окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати усі енерговиклики.

Президент також зазначив, що наразі вже є правильні пропозиції та планується забезпечити їхнє фінансування. За його словами, усі деталі оприлюднять урядовці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленеський провів засідання Ставки головнокомандувача. Основними питання стали Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

До слова, усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року.