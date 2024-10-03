Візит генсека НАТО до України, справу нардепа Клочка скеровано до суду. Головне за 3 жовтня

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив візит до України. «Слуга» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні. Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. ЦАХАЛ ліквідував «прем'єра» сектору Гази. Росіяни повідомляли про атаку на Курську АЕС. «Главком» склав добірку новин 1 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив візит до України

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, тим самим здійснивши перший візит на посаді до України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка», – наголосив президент.

До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте фото: X/Володимир Зеленський

Як зазначив Зеленський, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

«Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні», – додав очільник України.

Зеленський та Рютте обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби українських підрозділів фото: X/Володимир Зеленський

Рютте здійснив перший візит на посаді генсека НАТО до України фото: X/Володимир Зеленський

Президент Зеленський: Перший візит Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО – в Україну, і це справді знаково

«Він одразу та чітко окреслює пріоритети, висвітлюючи, де саме зараз захищаються спільні цінності всього євроатлантичного регіону», – йдеться у дописі президента pic.twitter.com/d0u44Dmt04 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2024

«Слуга» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП скерували до суду справу за звинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн», – сказано у повідомленні.

Варто наголосити, що у відомстві не називають ім’я нардепа, однак, беручи до уваги повідомлення НАБУ і САП від 2 травня, стає очевидним, що мова йде про нардепа від «Слуги народу» Андрія Клочка.

Відомо, що правоохоронці встановили, що у 2020-2021 pp. нардеп отримав у власність активи вартістю 25 млн грн, хоча за цей час офіційний дохід парламентаря та його дружини становив не більше 14 млн грн. Різниця між заробітком та вартістю купленого майна становила 11 млн грн.

Повідомляється, що «слуга» придбав три земельні ділянки у Київській області, п’ять квартир у Києві, два нежитлових приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz.

«Щоб приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Парламентарю повідомили про підозру 2 травня цього року», – додали у НАБУ.

Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це йдеться в дописі Сирського в Telegram.

Як зазначив головком, українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

«Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів. Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу», – зазначив він.

Також головком ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони.

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є президентом Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

За словами Гончаренка, відповідну резолюцію підтримали 80 голосами. Таким чином документ було ухвалено одноголосно.

«Також в ПАРЄ звертають увагу, що агресія Росії проти України зараз – це продовження політики РФ по знищенню українців. У резолюції закликають всі уряди зробити все можливе, аби допомогти народу України відбити триваючий геноцидний напад на його націю та притягнути до відповідальності винних», – додав Гончаренко.

За час Голодомору 1932-1933 років, який став однією з найстрашніших трагедій українського народу, від умисно організованого голоду загинули понад 4 млн українців. На той момент це були 13% населення України.

ЦАХАЛ ліквідував «прем'єра» сектору Гази

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram.

«Раухі Муштаха вважався найвищою фігурою у політичному бюро ХАМАС у секторі Гази. Муштаха брав участь у прийнятті військових рішень, водночас виконуючи обов’язки голови цивільного управління ХАМАСу у секторі Гази... Також він раніше займався фінансами угруповання», – додали в Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що Муштаха, Самех аль-Сірадж, який відповідав за безпеку в політичному крилі ХАМАСу, та командир служби безпеки угруповання Самі Одех були ліквідовані під час удару ізраїльської авіації по сектору Гази три місяці тому.

ЦАХАЛ зазначає, що чиновники ХАМАСу переховувались на півночі анклаву у тунелі, що являв собою «укріплений та обладнаний підземний комплекс», який слугував командним та контрольним центром ХАМАСу. Є точні дані розвідки, які вказують на те, що всі троє були там у момент удару.

Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС

Сьогодні, 3 жовтня, росіяни заявили, що Курську АЕС було атаковано. Однак, як стверджує голова Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко, ця інформація брехлива.

«Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з Himars. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає», – йдеться у заяві.

Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS - Центр протидії дезінформації



"Звісно, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко". pic.twitter.com/xD95uif3iQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2024

Російські медіа повідомляють, що Курська АЕС працює в штатному режимі, радіаційний фон в нормі. Також зазначається, що у районі Курчатова нібито було збито БпЛА. За словами губернатора Курської області, в результаті падіння безпілотника виникли вибухи в господарській побудові, що не має відношення до Курської АЕС.