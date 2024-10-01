Байден може прискорити вступ України до НАТО – Financial Times

Financial Times: Байден може погодити заявку Києва до НАТО ще до кінця свого президентства

Американський лідер Джо Байден може погодитись просунути Україну в НАТО до кінця свого президентського терміну. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на західного чиновника. Коли саме це може статися, співрозмовник не уточнив.

Газета також вказала, що останньою поїздкою Байдена до Європи як президента США може стати зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Захід заплановано на 12 жовтня. «Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову», – сказав український чиновник.

Financial Times зазначає, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.

Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, зазначає видання, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.

При цьому будь-що, крім повноправного членства в Альянсі, навряд чи буде достатнім, щоб зупинити військову агресію Кремля. «Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означає. Це політичне рішення», – додає український високопосадовець.

Нагадаємо, запрошення України до НАТО є одним із пунктів «плану перемоги» Володимира Зеленського.