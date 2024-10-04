Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною – Пентагон

Сінгх заявила, що такі дії втягнуть країни Заходу у війну

Країни Північноатлантичного альянсу не планують збивати російські ракети та дрони, які летять над територією України. Про це заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, допомога союзників у збитті ворожих цілей над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні – «це два дуже різні ландшафти і поля бою». Втручання НАТО у війну в Україні шляхом збиття ракет та дронів означало б пряме втягування Альянсу у конфлікт з Росією.

Сінгх наголосила, що США продовжать надавати Україні військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони, для захисту своєї території.

«Держсекретар щойно розмовляв з паном Умеровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм (Силам оборони. – ред.) можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію», – зазначила вона.

Наразі Україна успішно захищається від російських атак, і союзники продовжать надавати їй необхідну для цього підтримку.

Нагадаємо, Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні.