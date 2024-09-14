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Польща не долучилася до «снарядної» ініціативи від Чехії? Сікорський дав розʼяснення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща не долучилася до «снарядної» ініціативи від Чехії? Сікорський дав розʼяснення
Сікорський підтвердив, що Польща цінує чеську «снарядну» ініціативу й досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти – по €50 млн у 2024 і 2025 році
фото: Reuters

Польські ЗМІ заявили, що Польща нібито єдина з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії, однак досі не надала на це коштів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав затримки з польським фінансуванням чеської ініціативи стосовно постачання Україні артилерійських снарядів. Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою під час візиту до Києва 13 вересня.

Сікорський підтвердив, що Польща цінує чеську «снарядну» ініціативу й досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти – по €50 млн у 2024 і 2025 році.

Посадовець визнав, що «платежі трохи запізнюються», пояснивши це кримінальною справою, відкритою проти колишнього голови Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського.

Кучмеровського звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні. У серпні польська прокуратура оголосила експосадовця в розшук, він наразі, за словами глави Сікорського, переховується в Лондоні та уникає екстрадиції.

«Але я думаю, що ми завершимо цю справу, і платежі будуть виконані», – наголосив очільник МЗС Польщі.

Польські ЗМІ раніше написали, що Польща нібито єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це ніяких коштів.

Нагадаємо, ціна боєприпасів, які закуповувалися для України в рамках чеської ініціативи, виявилася завищеною. Про це заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт. За його словами, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б. 

Згодом у Міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова Вагенкнехта. Там заперечили, що чеська ініціатива з купівлі боєприпасів є марнотратною.

До слова, стало відомо, що Прага повинна скоротити свої бажання і амбіції щодо надання боєприпасів Україні. Це виявляється значно дорожче, ніж очікувалося. І до того ж країна стикається з несподіваною конкуренцією та перешкодами. 

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Теги: прокуратура Польща армія влада розшук

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