Борис Джонсон назвав запитання, яке Карлсон не поставив Путіну

Джонсон зауважив, що Такер Карлсон навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні Путіна

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на двогодинне інтерв'ю Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. Зокрема в колонці для Daily Mail він звернув увагу на запитання, яке Карлсон не поставив російському диктатору.

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«Він не ставив складних питань. Він не запитав Путіна, чому він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків – усе це йому було абсолютно непотрібним», – наголосив колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Джонсон зауважив, що Такер Карлсон навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні Путіна. Натомість, той «по-хлопчачому задихався від нібито ерудиції Путіна».

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«Карлсон безбожно сприймав суміш напіврозбавленої Вікіпедії та відвертої брехні, як-от дивне (і зловісне) припущення про те, що Польща певним чином відповідальна за свій власний розділ і знищення в 1939 році, й про те, що нібито Росія не брала участі в пакті Молотова-Ріббентропа», – зазначив Борис Джонсон.

Слова Путіна про те, що навесні 2022 року уряд Великої Британії начебто переконав українців воювати, а не здатися на милість російського диктатора, колишній британський прем'єр назвав «безглуздим».

«Як підтвердить кожен член українського уряду, ніщо і ніхто не міг зупинити українців у боротьбі за свою країну – і ніщо не зупинить», – підсумував Джонсон.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

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Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону сміховинним.