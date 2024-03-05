Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
Людей вираховують по камерах спостереження
У Росії силовики почали затримувати людей, які приходили на похорони опозиційного олітика Олексія Навального. Людей вираховують за допомогою камер відеонагляду – система розпізнавання облич у Москві «дає можливість простежити шлях кожної людини аж до її під'їзду». Про це повідомляє Meduza.
Зазначається, що статті, які приписують людям, не розголошуються. Відомо лише, що одну з жінок, першу із затриманих у Москві, оштрафували на півтори тисячі рублів за статтею про демонстрацію забороненої символіки (ч. 1 ст. 20.3 КпАП).
Як пишуть росЗМІ, жінка потрапила на відео, де силовики почули фразу «Героям Слава!», після цього вони прийшли до неї додому.
Іншого жителя Москви, Єгора Комлєва, затримали на виході з дому, повезли у відділення поліції, сфотографували та забрали паспорт.
Співробітники Центру протидії екстремізму затримали також жительку Москви Олену Грибкову, яка відвідувала похорон Навального 1 березня. РосЗМІ зазначають, що хоч поки рано говорити про тенденцію, та початок таких дій силовиків було покладено ще тоді.
Загалом, за даними російських медіа, в день прощання з Навальним у містах Росії затримали 113 осіб. У Москві, де похорон переріс у багатотисячну акцію протесту, силовики забрали тільки 17 демонстрантів.
Нагадаємо, біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно (РФ), де відспівували убитого російського опозиційного політика Олексія Навально, люди скандували його прізвище, а також кричали «героям слава».
Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.
Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.
У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.
Як повідомлялося, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
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