Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним

За даними російських медіа, в день прощання з Навальним у містах Росії було затримано 113 осіб

Людей вираховують по камерах спостереження

У Росії силовики почали затримувати людей, які приходили на похорони опозиційного олітика Олексія Навального. Людей вираховують за допомогою камер відеонагляду – система розпізнавання облич у Москві «дає можливість простежити шлях кожної людини аж до її під'їзду». Про це повідомляє Meduza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що статті, які приписують людям, не розголошуються. Відомо лише, що одну з жінок, першу із затриманих у Москві, оштрафували на півтори тисячі рублів за статтею про демонстрацію забороненої символіки (ч. 1 ст. 20.3 КпАП).

Як пишуть росЗМІ, жінка потрапила на відео, де силовики почули фразу «Героям Слава!», після цього вони прийшли до неї додому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іншого жителя Москви, Єгора Комлєва, затримали на виході з дому, повезли у відділення поліції, сфотографували та забрали паспорт.

Співробітники Центру протидії екстремізму затримали також жительку Москви Олену Грибкову, яка відвідувала похорон Навального 1 березня. РосЗМІ зазначають, що хоч поки рано говорити про тенденцію, та початок таких дій силовиків було покладено ще тоді.

Загалом, за даними російських медіа, в день прощання з Навальним у містах Росії затримали 113 осіб. У Москві, де похорон переріс у багатотисячну акцію протесту, силовики забрали тільки 17 демонстрантів.

Нагадаємо, біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно (РФ), де відспівували убитого російського опозиційного політика Олексія Навально, люди скандували його прізвище, а також кричали «героям слава».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.

Як повідомлялося, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.