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Нейтральні держави Європи закликали НАТО посилити співпрацю через агресію РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нейтральні держави Європи закликали НАТО посилити співпрацю через агресію РФ
Декілька країн прагнуть розширити двосторонню співпрацю з НАТО
фото з відкритих джерел

У в грудні 2023 року чотири нейтральні держави, яких іноді об'єднують у групу WEP4, надіслали Альянсу листа на дві сторінки

Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта у спільному листі до НАТО висловили бажання розширити двосторонню співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну. Про це пише австрійська газета Die Presse.

Зазначається, що ще в грудні 2023 року чотири нейтральні держави Європи, яких іноді об'єднують у групу WEP4 (Western European Partners), надіслали Альянсу листа на дві сторінки, в якому заявили про бажання розширити відносини з НАТО.

У листі йдеться про те, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася і залишається нестабільною, тому країни, які вже є «найближчими партнерами НАТО» – хочуть посилити військову співпрацю з Альянсом.

Дипломати чотирьох країн також виклали власні пропозиції щодо посилення цієї співпраці, зокрема додаткові спільні військові навчання або «привілейований доступ до документів і розвідданих Альянсу».

У коментарі Die Presse Міністерство закордонних справ Австрії фактично підтвердило автентичність листа, зазначивши, що ініціатива зумовлена геополітичними змінами.

Тоді як нейтральні Швеція та Фінляндія після повномасштабного вторгнення Росії до України відмовилися від нейтралітету та приєднались до НАТО, країни WEP4 на такий крок не пішли.

Нагадаємо, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. Про це пише la Repubblica.

Видання наголосило, що наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ НАТО в Україну, а «червоні лінії», про які йтиметься, треба розглядати лише як можливі плани на випадок надзвичайних ситуацій, як-от залучення у війну в Україні третіх сторін.

Раніше Північноатлантичний Альянс висловив стурбованість нещодавніми діями Росії на території країн НАТО. Зокрема, Альянс пообіцяв відповісти їй «індивідуально й колективно». 

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Теги: НАТО Швейцарія військові навчання Ірландія

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