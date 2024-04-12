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У Швейцарії активісти ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Швейцарії активісти ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ
Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції статус «постійного, озброєного нейтралітету»
фото: Politico

Пропонується заблокувати приєднання країни до будь-яких «невійськових заходів примусу», які охоплюють і санкції

Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який передбачатиме заборону впровадження санкцій. Про це пише Bloomberg.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус «постійного, озброєного нейтралітету» й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад.

Також пропонується заблокувати приєднання країни до будь-яких «невійськових заходів примусу», які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

Постійними членами Радбезу є Росія та Китай, тому схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на ці країни санкції – адже ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі невідомо. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції.

Як пише Bloomberg, увесь процес – аж до проведення референдуму – може зайняти кілька років.

Зазначимо, нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики, який проголошує, що країна не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика є самонав’язаною і призначена для забезпечення зовнішньої безпеки та підтримки миру.

Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі – вона не брала участі у війнах з тих пір, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Нагадаємо, у разі нападу РФ Швейцарія має намір захищатися разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації та міністерка оборони Віола Амхерд.

До слова, наразі Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше. 

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Теги: росія санкції Швейцарія референдум нейтралітет

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