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Швейцарія планує фінансово підтримувати Україну понад десятиліття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Швейцарія планує фінансово підтримувати Україну понад десятиліття
Швейцарія ухвалила нове рішення щодо України
фото із відкритих джерел

Швейцарія надасть Україні 5 млрд франків протягом 12 років

 Уряд Швейцарії планує виділити 5 млрд франків протягом 12 років у рамках довгострокової підтримки України. Про це йдеться на сайті Федеральної ради.

«Як перший крок до 2028 року з бюджету міжнародного співробітництва планується виділити близько 1,5 млрд швейцарських франків», – йдеться в повідомленні.

У період 2029-2036 років Федеральна рада має намір вивчити інші джерела (крім бюджету міжнародного співробітництва), з яких можна залучити ще 3,5 млрд. швейцарських франків, йдеться в повідомленні.

Федеральна рада також доручила розробити спільну країнову програму для України, що включає відповідні механізми нагляду, та визначити, як у стратегічному плані здійснюватиметься ця програма.

До слова, група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який передбачатиме заборону впровадження санкцій. Про це пише Bloomberg.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус «постійного, озброєного нейтралітету» й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад.

Також пропонується заблокувати приєднання країни до будь-яких «невійськових заходів примусу», які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

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Теги: санкції Швейцарія бізнес партії напад

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