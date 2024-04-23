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КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару
Тактичні навчання імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів
фото: KCNA

Навчання стали попередженням для США та Південної Кореї

Північна Корея вперше провела навчання з нанесення умовного ядерного контрудару. Керував навчаннями лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA.

Кім Чен Ин керував комбінованими тактичними навчаннями, що імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів.

КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару фото 1
фото: KCNA
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару фото 2
фото: KCNA

Під час військових маневрів бійці підрозділу, на озброєнні якого стоять надвеликі реактивні гармати, «випустили вогонь для знищення ворогів» і вразили ціль, розташовану на острові на відстані 352 км.

Як пише агентство, навчання стали попередженням для США та Південної Кореї, які нещодавно здійснили об’єднані військові навчання з більш ніж сотнею бойових літаків різних типів на базі ВПС Кунсан у Південній Кореї.

КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару фото 3
фото: KCNA

Зазначається, що ситуація на Корейському півострові в галузі безпеки перебуває під загрозою через безперервні провокації «ворожих сил».

Нагадаємо, міністерство оборони Південної Кореї повідомило про успішний вихід на орбіту свого другого розвідувального супутника.

Раніше повідомлялося, що вранці, другого квітня, КНДР втретє за рік провела випробування балістичних ракет, запустивши ракету середньої дальності у бік Японського моря. Ракета здатна нести тактичну ядерну боєголовку.

До слова, південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї. 

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Теги: ракета Північна Корея військові навчання

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