НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки

Альянс запевнив, що дії Росії не зупинять підтримку України

Північноатлантичний Альянс висловив стурбованість нещодавніми діями Росії на території країн НАТО. Зокрема, Альянс пообіцяв відповісти їй «індивідуально й колективно». Про це йдеться в опублікованій заяві НАТО.

Альянс зауважив, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

«Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції», – перелічується в заяві.

Члени НАТО висловили «глибоке занепокоєння» гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу.

«Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії», – наголосили в Альянсі.

Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію «виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої».

«Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомлялося, влада Естонії має намір звернутися до Європейського Союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS.

Також злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.

До слова, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.