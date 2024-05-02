Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
НАТО обіцяє відповісти Росії на її злодіяння «індивідуально й колективно»
фото з відкритих джерел

Альянс запевнив, що дії Росії не зупинять підтримку України

Північноатлантичний Альянс висловив стурбованість нещодавніми діями Росії на території країн НАТО. Зокрема, Альянс пообіцяв відповісти їй «індивідуально й колективно». Про це йдеться в опублікованій заяві НАТО.

Альянс зауважив, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

«Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції», – перелічується в заяві.

Члени НАТО висловили «глибоке занепокоєння» гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу.

«Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії», – наголосили в Альянсі.

Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію «виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої».

«Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомлялося, влада Естонії має намір звернутися до Європейського Союзу і НАТО через придушення Росією сигналів супутникової навігаційної системи GPS.

Також злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.

До слова, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

Читайте також: Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні
Теги: війна НАТО росія російські агенти шпигун

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони завдали ударів по шістьох районах зосередження особового складу противника
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
29 квiтня, 20:17
Сили оборони збили літак на відстані 308 км
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
19 квiтня, 20:17
Зеленський закликав союзників якомога швидше «розглянути наше прохання про вашу рішучість»
Зеленський назвав ключові потреби України у війні з Росією
19 квiтня, 18:37
Президент США заявив, що не дозволить Ірану та Росії досягти успіху
Байден пообіцяв «негайно підписати» законопроєкти про допомогу Україні
17 квiтня, 21:47
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб
15 квiтня, 19:31
Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж
СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року
13 квiтня, 14:48
Азартна комісія пропонує внести зміни до законодавства, щоб військових можна було вносити до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх
Заборона військовим грати в азартні ігри. Регулятор шокував заявою
12 квiтня, 18:30
Якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися – Politico
Якщо Росія піде в наступ, то лінія фронту може зруйнуватися – Politico
4 квiтня, 01:51
У Казахстані відмовилися від військового параду на 9 травня
Казахстан знову підкладе Путіну свиню на 9 травня
3 квiтня, 12:01

Політика

Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів
Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
У Швеції стартували масштабні навчання НАТО
У Швеції стартували масштабні навчання НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
43K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
8012
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
7441
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua