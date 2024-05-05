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НАТО може вступити у війну в Україні: ЗМІ з’ясували дві умови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
НАТО може вступити у війну в Україні: ЗМІ з’ясували дві умови
За повідомленням la Repubblica, НАТО могло б втрутитися у війну в Україні, якби Росія перетнула дві «червоні лінії»
фото з відкритих джерел

Наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ Альянсу в Україну

НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. Про це пише la Repubblica.

Видання наголосило, що наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ НАТО в Україну, а «червоні лінії», про які йтиметься, треба розглядати лише як можливі плани на випадок надзвичайних ситуацій, як-от залучення у війну в Україні третіх сторін.

Перша «червона лінія» передбачає пряму чи опосередковану участь третьої сторони, наприклад, у разі можливого прориву на північному заході України. Видання зазначає, що «це створило б коридор між Україною і Білоруссю».

«Тоді Мінськ був би безпосередньо втягнутий у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла б тільки активізувати оборону на користь України», – пише la Repubblica.

Друга «червона лінія» стосується військової провокації проти Прибалтики чи Польщі або цілеспрямованого нападу на Молдову.

«Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар для перевірки реакції Заходу», – йдеться у статті.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон припускав, що держави Заходу могли б відправити свої війська в Україну у разі потреби. Пізніше як європейські, так і американські посадовці заявили, що їхні солдати не воюватимуть у нашій країні.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не може військовим шляхом загрожувати безпеці Молдови завдяки опору України, але може застосовувати дезінформацію та енергетичний шантаж.

До слова, президент Володимир Зеленський зазначив, що не може закликати інші держави відправляти війська на війну через те, що Росія підійме хайп. Водночас він підтримує тренувальні ініціативи іноземних держав в Україні. 

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Теги: НАТО війна Україна

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