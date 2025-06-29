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Нетаньягу «на хвилі ейфорії» після війни з Іраном планує наступні кроки – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нетаньягу «на хвилі ейфорії» після війни з Іраном планує наступні кроки – FT
Нетаньягу зважує свій наступний крок після війни з Іраном
фото: www.aa.com.tr

Прем'єр-міністр Ізраїлю намагався скористатися внутрішньою підтримкою 12-денного конфлікту, щоб зміцнити своє суперечливе прем'єрство

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на хвилі ейфорії після війни з Іраном обмірковує свій наступний крок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Financial Times.

На думку газети, Нетаньягу намагається максимально використовувати політичний момент. Опитування щодо конфлікту з Іраном показують  підтримку із боку ізраїльтян.

Нетаньягу провів більшу частину своїх чотирьох десятиліть у громадському житті – майже половину з них на посаді прем'єр-міністра – попереджаючи про серйозну небезпеку, яку становить Ісламська республіка. Заявляючи, що Ізраїль знищив ядерну програму Ірану, прем'єр-міністр зараз намагається максимально використати цей момент. Опитування громадської думки показують, що війна, яка розпочалася з несподіваного нападу Ізраїлю 13 червня та завершилася бомбардуванням США іранських ядерних об'єктів, мала понад 80% підтримки євреїв-ізраїльтян, переважна більшість яких вважає, що Ізраїль здобув рішучу перемогу.

«Для спостерігачів в Ізраїлі та за кордоном питання зараз полягає в тому, що робитиме Нетаньягу далі. Він уже рекламував можливість використати імпульс, що настав після конфлікту, щоб спробувати відродити давно відкладені плани щодо укладення нових мирних угод з арабськими державами, що, як очікується, вимагатиме згоди на припинення внутрішньополітичної війни в Газі»,  – пишуть журналісти. 

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац 27 червня заявив, що доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробити план дій проти Ірану, який передбачає збереження повітряної переваги та заходи щодо запобігання ядерному та ракетному розвитку Тегерана. До того ж у ЦАХАЛ мають підготувати заходи проти Ісламської Республіки «за підтримку терористичної діяльності» проти Ізраїлю.

Нетаньягу також отримав схвальні відгуки від свого союзника, президента США Дональда Трампа, який цього тижня назвав прем'єр-міністра «героєм» і «воїном» і вимагав скасування його тривалого судового розгляду справи про корупцію.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію.

До слова прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував інформацію про плани ЦАХАЛу ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. 

 

 

 

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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