Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів «Хезболли»

17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли», були поранені через вибухи пейджерів

У вересні масово вибухнули пейджери та рації членів терористичного угруповання «Хезболла». Ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з цитатами, які потрапили до єврейських ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу вперше визнав, що за атаками на «Хезболлу» з використанням пейджерів та рацій стояв Ізраїль. Відповідне зізнання пролунало у неділю, 10 листопада, на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

«Операція з використанням пейджерів та усунення (лідера «Хезболли» – «Главком») Насрали були проведені, попри протидію високопосадовців в оборонному відомстві та відповідальних за них осіб у політичному ешелоні», – заявив він.

The Times of Israel нагадує, що вибухи пейджерів відбулися після майже року безперервних ракетних атак на Ізраїль з боку «Хезболли», які почалися наступного дня після бійні, яку влаштували ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Обстріли, своєю чергою, призвели до евакуації близько 60 тис. жителів із північних міст Ізраїлю на кордоні з Ліваном.

Видання також зазначає, що у своїй промові перед Каміном, Нетаньягу під фразою «попри протидію чиновників в оборонному відомстві» мав на увазі нещодавно звільненого міністра оборони Йоава Ґалланта.

Нагадаємо, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Згодом стало відомо, що пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук. Через сигнал багато хто підніс пристрої до обличчя, що пояснює характер поранень.

Напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».

Як відомо, премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта. Причина – «брак взаємної довіри»