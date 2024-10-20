США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення

Міністр оборони США Остін звернувся до ізраїльського військового командування

Сполучені Штати хотіли б, щоб Ізраїль зменшив інтенсивність атак на столицю Лівану Бейрут та його навколишні райони, оскільки це призводить до значної кількості жертв серед цивільних. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

«Ми хотіли б, щоб Ізраїль зменшив кількість ударів, які він завдає, особливо в Бейруті та навколо нього. І ми хотіли б, щоб ситуація перейшла до переговорів, які дозволять цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок», – сказав очільник Пентагону на оборонній зустрічі G7 в італійському Неаполі.

Остін також повідомив, що звернувся до свого ізраїльського колеги Йоава Галанта щодо повідомлень про атаки Ізраїлю на позиції миротворчої місії ООН у Лівані.

Місія ООН, відома як Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL), заявила в п'ятницю, що протягом останніх днів зазнала кількох «умисних» атак від ізраїльських сил, а також зазначила, що ізраїльські обстріли ускладнюють надання допомоги цивільному населенню в населених пунктах, що перебувають у зоні конфлікту.

«Галант запевнив мене, що ані він, ані його сили не планують атакувати сили UNIFIL. Я знову підкреслюю важливість того, щоб ці сили не піддавалися нападкам», – зазначив Остін.

У конфіденційному листі Остін та держсекретар Ентоні Блінкен звернулися до ізраїльських офіційних осіб з вимогою вжити конкретних заходів для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, що погіршується, або ж зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги.

Остін відмовився обговорювати деталі цього листа, але зазначив, що США фіксують «суттєве скорочення обсягів допомоги».

«Отже, нам потрібно повернути цю тенденцію в інший бік» – додав Остін.

Відповідаючи на питання, чи відбулися зміни за останні дні, він зазначив, що «бачив, що робиться для того, щоб забезпечити більшу допомогу».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мінімум 50 людей загинули внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану. Про це писали Associated Press з посиланням на ліванський МОЗ. Ще понад 300 людей було поранено.

Раніше повідомлялось, що 2 жовтня, Ізраїль став об'єктом масованої ракетної атаки з боку Лівану. За кілька годин було випущено понад 100 ракет. Найбільш інтенсивний обстріл відбувся з 17:45 до 17:47, коли по Західній Галілеї випустили близько 70 ракет. Усі вони вдарили по відкритій місцевості.

До слова, Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців. Операцію провели співробітники Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України.