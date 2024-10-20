Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
Остін закликав ЦАХАЛ менше бити по Бейруту
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Остін звернувся до ізраїльського військового командування

Сполучені Штати хотіли б, щоб Ізраїль зменшив інтенсивність атак на столицю Лівану Бейрут та його навколишні райони, оскільки це призводить до значної кількості жертв серед цивільних. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

«Ми хотіли б, щоб Ізраїль зменшив кількість ударів, які він завдає, особливо в Бейруті та навколо нього. І ми хотіли б, щоб ситуація перейшла до переговорів, які дозволять цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок», – сказав очільник Пентагону на оборонній зустрічі G7 в італійському Неаполі.

Остін також повідомив, що звернувся до свого ізраїльського колеги Йоава Галанта щодо повідомлень про атаки Ізраїлю на позиції миротворчої місії ООН у Лівані.

Місія ООН, відома як Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL), заявила в п'ятницю, що протягом останніх днів зазнала кількох «умисних» атак від ізраїльських сил, а також зазначила, що ізраїльські обстріли ускладнюють надання допомоги цивільному населенню в населених пунктах, що перебувають у зоні конфлікту.

«Галант запевнив мене, що ані він, ані його сили не планують атакувати сили UNIFIL. Я знову підкреслюю важливість того, щоб ці сили не піддавалися нападкам», – зазначив Остін.

У конфіденційному листі Остін та держсекретар Ентоні Блінкен звернулися до ізраїльських офіційних осіб з вимогою вжити конкретних заходів для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, що погіршується, або ж зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги.

Остін відмовився обговорювати деталі цього листа, але зазначив, що США фіксують «суттєве скорочення обсягів допомоги».

«Отже, нам потрібно повернути цю тенденцію в інший бік» – додав Остін.

Відповідаючи на питання, чи відбулися зміни за останні дні, він зазначив, що «бачив, що робиться для того, щоб забезпечити більшу допомогу».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мінімум 50 людей загинули внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану. Про це писали Associated Press з посиланням на ліванський МОЗ. Ще понад 300 людей було поранено.

Раніше повідомлялось, що 2 жовтня, Ізраїль став об'єктом масованої ракетної атаки з боку Лівану. За кілька годин було випущено понад 100 ракет. Найбільш інтенсивний обстріл відбувся з 17:45 до 17:47, коли по Західній Галілеї випустили близько 70 ракет. Усі вони вдарили по відкритій місцевості.

До слова, Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців. Операцію провели співробітники Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України.

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль Україна Ентоні Блінкен втрати Ллойд Остін Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гітанас Науседа висловився про план перемоги України
Президент Литви про план перемоги України: Нічого нового
17 жовтня, 15:04
16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги України
План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
17 жовтня, 11:50
Як Петро Порошенко годував свого «Леопарда» за державні гроші
Як Петро Порошенко годував свого «Леопарда» за державні гроші Партійна каса
8 жовтня, 11:22
На візит Зеленського очікують в Ізраїлі
Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли
6 жовтня, 11:15
28 вересня Росія атакувала лікарню у Сумах
У Сумах на місці російського удару завершилися рятувально-пошукові роботи
28 вересня, 14:23
Умєров про удосконалення ротації в ЗСУ
Нові правила ротації у ЗСУ: Умєров зробив кілька заяв
25 вересня, 01:01
Кошти скерують на закупівлі обладнання й запасних частин для відновлення безпеки енергопостачання
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
23 вересня, 23:46
У Сінгапурі для Туреччини зробили платформу для масштабного видобутку газу
Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з Росії
23 вересня, 16:16
Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
21 вересня, 11:00

Політика

Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
США закликали Ізраїль менше бити по Лівану через великі втрати серед населення
Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію
Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію
Шмигаль повідомив суму збитків для української екосистеми внаслідок війни
Шмигаль повідомив суму збитків для української екосистеми внаслідок війни
У Курську чутно потужні вибухи
У Курську чутно потужні вибухи
ЦАХАЛ атакував об'єкти «Хезболли» на півдні Бейруту
ЦАХАЛ атакував об'єкти «Хезболли» на півдні Бейруту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
40K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
17K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
16K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
11K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми

Новини

У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 02:14
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Вчора, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua