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Стало відомо, що насправді було у пейджерах, що вибухнули в Лівані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, що насправді було у пейджерах, що вибухнули в Лівані
Від пейджерів, що вибухнули в Лівані постраждали тисячі людей
фото: Al Jazeera

Al Jazeera: у пейджерах, що вибухнули в Лівані, було до 20 грам вибухівки

Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни. Ліванські спецслужби встановлюють, як було активовано вибухівку.

«Пристрої зв'язку, що вибухнули, були заміновані заздалегідь», – йдеться в матеріалі. При цьому завезені вони були на початку цього року. «Пристрої ввезли в країну п'ять місяців тому», – уточнив співрозмовник Al Jazeera. 

Залишки пейджера, що вибухнув у Лівані
Залишки пейджера, що вибухнув у Лівані
фото: aljazeera

За даними Reuters, вони були з нової партії. Зазначається, що пристрої були замовлені у компанії Gold Apollo, яка базується на Тайвані задовго до вибухів. 

Нагадаємо, про масову детонацію пейджерів стало відомо у вівторок, 17 вересня. Тисячі людей постраждали у південному передмісті Бейрута та інших районах країни, 11 людей загинули. Детонація пристроїв, за деякими даними, відбулася через високотехнологічний вплив.

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Теги: розвідка Ізраїль партії Ліван

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