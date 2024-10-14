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ООН відреагувала на заклик Нетаньягу вивести миротворців з Лівану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ООН відреагувала на заклик Нетаньягу вивести миротворців з Лівану
Прем'єр-міністр Ізраїлю раніше закликав Організацію Об'єднаних Націй терміново вивести миротворців з півдня Лівану
фото з відкритих джерел

Генсек ООН заявив, що будь-які напади на миротворців можуть розцінюватися як воєнний злочин

Миротворчі сили ООН, що розташовані в південному Лівані залишаються на всіх позиція. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заклик прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вивести військових з півдня Лівану, повідомляє Reuters.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив, що будь-які напади на миротворців «можуть бути воєнним злочином». Це було останнє звинувачення Ізраїлю в порушеннях і нападах на миротворчу місію ООН, відому як UNIFIL, за останні дні.

«Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН і далі майорітиме», – сказав Дюжаррік.

Речник генсека ООН процитував Гутерреша, що персонал UNIFIL і його приміщення не мають бути цілями для атак.

«Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Вони можуть стати воєнними злочинами», – сказав речник генсека ООН.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу закликав Організацію Об'єднаних Націй терміново вивести миротворців з півдня Лівану, стверджуючи, що терористична організація «Хезболла» використовує їх як «живі щити». У своєму відеозверненні він закликав Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша евакуювати сили ООН з небезпечних зон, які контролює «Хезболла».

До слова, на півдні Лівану двоє миротворців місії ООН отримали поранення через ізраїльський удар під час зіткнень з бойовиками «Хезболли». Вибухи відбулися неподалік бази «блакитних шоломів».

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Теги: Ізраїль ООН війна Антоніу Гутерріш миротворці Ліван

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