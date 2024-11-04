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ЦАХАЛ вперше провів наземну операцію на території Сирії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ вперше провів наземну операцію на території Сирії
ЦАХАЛ захопив сирійського громадянина
фото з відкритих джерел

Ізраїльські війська провели рейд до Сирії та захопили сирійського громадянина

У неділю ізраїльські військові заявили, що провели наземний рейд на територію Сирії, захопивши сирійського громадянина, пов'язаного з іранськими мережами. Це перший випадок у поточній війні, коли Ізраїль офіційно повідомив про дії своїх військ у Сирії. Про це інформує AP.

Ізраїль завдавав авіаударів по території Сирії кілька разів за останній рік, націлюючись на членів ліванської Хезболли та іранських посадовців, оскільки Іран є близьким союзником як Хезболли, так і Сирії. Однак раніше він не публікував інформації про наземні операції в Сирії.

Ізраїльські військові заявили, що захоплення було частиною спецоперації, «яка проводилася останніми місяцями», проте не уточнили дату її проведення.

Проурядова сирійська радіостанція Sham FM повідомила в неділю, що ізраїльські сили провели «операцію із викрадення» влітку, метою якої був чоловік на півдні країни.

Армія ідентифікувала захопленого чоловіка як Алі Солеймана аль-Ассі, зазначивши, що він проживає в південному сирійському регіоні Саїда. У ЦАХАЛ повідомили, що чоловік перебував під військовим наглядом протягом кількох місяців і був залучений до іранських ініціатив, спрямованих на території анексованих Ізраїлем Голанських висот неподалік кордону з Сирією.

Нагадаємо, напередодні ізраїльські військові здійснили, за їхніми словами, викрадення високопосадовця «Хезболли» під час безпрецедентної операції – спецпризначенці висадилися на узбережжі Батруна на півночі Лівану, захопили ймовірного чиновника та втекли на швидкохідному катері. 

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

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Теги: Ізраїль військові викрадення чоловік авіаудар Сирія війна

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