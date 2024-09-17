Бойовики «Хезболли» днями отримали небезпечні пейджери – WSJ

Деякі члени «Хезболли» відчули, що їхні пейджери нагріваються і утилізували їх перед серією вибухів

У Лівані внаслідок вибуху пейджерів постраждало понад 1,5 тис. людей. Девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного представника «Хезболли».

Деякі члени «Хезболли» відчули, що їхні пейджери нагріваються, і утилізували їх перед серією вибухів, в результаті яких постраждали понад 1 тис. осіб.

Чиновник додає, що сотні бойовиків мали такі комунікатори, припускаючи, що вони могли нагрітися і здетонувати через шкідливе програмне забезпечення.

Нагадаємо, понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

Представник Хезболли на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Як відомо, 25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль. «Хезболла» стверджувала, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронов із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Також напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.