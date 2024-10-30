У Києві чутно вибухи, працює ППО (оновлено)

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА

У ніч проти 30 жовтня у Києві було чути звуки вибухів. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Про це інформує кореспондент «Главкома».

Так, тривогу було оголошено о 03:26, а за кілька хвилин пролунав вибух. Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що для столиці є загроза застосування БпЛА. Тому киян закликали перейти до укриттів.

Зазначимо, що перед цим, ще о 02:08, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що через Чернігівську область в напрямку Київської летить кілька груп російських ударних дронів.

Тим часом, Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 4:00 мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

«Усі служби прямують на місце. В тому ж районі – пожежа внаслідок падіння уламків дрону», – написав Кличко.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.