У Нідерландах злодії підірвали галерею, аби викрасти роботи Енді Воргола

Злодії, які викрали твори, не змогли розмістити їх у своїй машині. У результаті вони вирвали два принти з рам, пошкодивши їх, а роботи, що залишилися, кинули на вулиці

У ході невдалого пограбування вони пошкодили всі роботи, зумівши забрати лише дві

Грабіжники підірвали вхід до галереї на півдні Нідерландів і спробували викрасти чотири роботи із відомої серії трафаретних принтів Енді Воргола. Про це повідомляє The Guardian.

За словами власника галереї Марка Піта Віссера, злочинці націлилися на серію 1985 року «Reigning Queens», створену американським художником Енді Ворголом. На цих принтах зображені портрети королів Великобританії, Нідерландів, Данії та Свазіленду (теперішнього Есватині).

Віссер розповів, що пограбування у п'ятницю вранці було зафіксовано камерами відеоспостереження та назвав дії зловмисників «аматорськими». При цьому злодії заклали вибухівку та підірвали вхід до галереї. Він зазначив, що вибух був настільки потужним, що завдав шкоди будівлі галереї та сусіднім будівлям, в яких повилітали шибки. Проте злодії, які викрали твори, не змогли розмістити їх у своїй машині. У результаті вони вирвали два принти з рам, пошкодивши їх, а роботи, що залишилися, кинули на вулиці.

Віссер не розкрив вартість підписаних та пронумерованих робіт, які планував виставити на продаж в Амстердамі. Відомо, що викрадені принти зображають покійну королеву Єлизавету II і колишню королеву Данії Маргрете II. Портрети колишньої королеви Нідерландів Беатрікс та королеви-матері Есватині Нтомбі Тфвали залишилися на місці.

Голландський детектив з мистецтва Артур Бранд наголосив на незвичності використання вибухівки у подібних злочинах. Поліція веде розслідування.

В інтерв'ю місцевим ЗМІ Віссер повідомив, що вартість викрадених робіт є значною, проте вони були добре застраховані. Крім того, Бранд додав, що вони не є унікальними, оскільки свого часу було створено кілька екземплярів кожного із цих принтів. При цьому, у 2021 році чотири аналогічні роботи було продано за €217 тис. Вкрадені ж продати буде складно: по-перше, всі вони пронумеровані, а отже, при продажі відразу буде зрозуміло, звідки роботи, додали в галереї.

Е́нді Воргол – американський митець, один із засновників попарту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому. Як художник, ілюстратор, дизайнер, скульптор, письменник, продюсер, кінорежисер, видавець, колекціонер, він залишив по собі величезний творчий спадок. До слова, 8 грудня 2022 року Київська міська рада перейменувала вулицю Достоєвського на вулицю Енді Воргола.

Нагадаємо, в ізраїльському місті Хайфа стався неприємний випадок. Чотирирічний відвідувач археологічного музею «Гехта» випадково розбив керамічну посудину, вік якої оцінюють у 3,5 тис. років. Співробітники музею запевнили, що артефакт відреставрують і повернуть до експозиції.

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