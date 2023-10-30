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Нетаньяху закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нетаньяху закликав ізраїльтян виїхати з Північного Кавказу
У Махачкалі розлючений натовп влаштував справжнє «полювання» на євреїв
фото з відкритих джерел

Громадянам Ізраїлю радять уникати відвідування Північного Кавказу після подій в аеропорту Махачкали

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав громадян своєї країни виїхати з Північного Кавказу після подій в аеропорту Махачкали. Про це він написав у Facebook.

«Зважаючи на події минулої ночі на тлі війни «Залізних мечів» і можливих нападів, масових акцій і насильства щодо ізраїльських і єврейських об'єктів на Північному Кавказі, Рада національної безпеки і міністерство закордонних справ коригують рекомендації про поїздки: рівень загрози для регіону підвищено до найвищого, четвертого», – сказано у повідомленні.

Зокрема мова йде про республіки:

  • Адигея,
  • Чечня,
  • Дагестан,
  • Інгушетія,
  • Кабардино-Балкарія,
  • Калмикія,
  • Карачаєво-Черкесія,
  • Північна Осетія – Аланія,
  • а також Краснодарський і Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.

Громадянам Ізраїлю радять уникати відвідування цих регіонів найближчим часом, а тих, хто там перебуває, просять покинути їх якомога швидше.

Також рекомендується зважити необхідність поїздок за кордон у цей час і стежити за оновленнями рекомендацій та інструкцій з поведінки на сайтах ради національної безпеки та міністерства закордонних справ Ізраїля.

Усім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, рекомендують бути пильними, триматися якомога далі від демонстрацій і протестів і підкорятися місцевим силам безпеки, якщо опиняться втягнутими в інциденти.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, у Махачкалі розлючений натовп влаштував справжнє «полювання» на євреїв – їх розшукували на борту з Ізраїлю та вимагали вигнати з республіки.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі – це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів. Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань, причому аналогічні заяви звучали і з боку російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Дагестан росія

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