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The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
Якщо партнери України «втомляться» від допомоги в боротьбі з Росією, ціна для всіх західних демократій буде трагічною
фото: EPA/UPG

Впливове видання звертає увагу, що партнери України не виконують свої зобов'язання

Втома та зниження зацікавленості Заходу може призвести до перемоги Росії у війні проти України. Про це пише британська газета The Times.

Як сказано в матеріалі, якщо партнери України «втомляться», ціна для всіх західних демократій «буде історичною та трагічною». Видання відзначило, що минулого року початок повномасштабного вторгнення викликав у Європі сплеск інтересу та щедрості в питанні передачі різних видів допомоги Києву. Однак нині ситуація стала набагато гіршою.

Як зазначає The Times, влада країн Євросоюзу обіцяла Україні надати більше фінансової допомоги, ніж США, але на практиці ці зобов'язання виявилися порожніми словами.

Київ потребує більше зброї, а постачання від союзників досі недостатні, пише видання. Відтак партія, яка перемогла на парламентських виборах у Словаччині, погрожує взагалі припинити надання зброї Україні й накласти вето на приєднання країни до НАТО.
 
Крім того, опитування свідчать, що європейці дедалі менше підтримують допомогу Україні зброєю та санкції проти Росії. Так, низка аналітиків пов'язує зростання популярності вкрай правої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) у ФРН зі зниженням ентузіазму щодо України.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

Крім того, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає як постачання зі запасів збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.

Теги: війна Україна росія Європейський союз

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