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Ніякого миру не варто чекати. Нова порція агресивних заяв диктатора

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ніякого миру не варто чекати. Нова порція агресивних заяв диктатора
Путін: Трамп щиро хоче завершення українського конфлікту
фото з відкритих джерел

Путін: «Азов» та інші «націоналістичні підрозділи» набувають фактичної влади в Україні

Російський президент Володимир Путін у четвер, 27 березня, під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ, зробив низку заяв, які довели, що миру чекати не варто. «Главком» зібрав головні вислови Путіна про Україну:

  • Трамп щиро хоче завершення українського конфлікту;
  • Росія виступає за вирішення конфлікту мирними засобами, але за умови усунення першопричин;
  • Росія хоче забезпечити свою безпеку на тривалу історичну перспективу;
  • Росія готова працювати з українського врегулювання з Європою, але вони «намагаються нас водити за ніс»;
  • Громадянські органи влади в Україні зараз не є законними, оскільки не було виборів президента;
  • Путін назвав проблемою, що «нацики» мають великий вплив в Україні. «Азов» та інші «націоналістичні підрозділи» набувають фактичної влади в Україні;
  • Росії незрозуміло, з кимось щось підписувати в Україні, оскільки «завтра прийдуть інші керівники», заявив Путін. РФ пропонувала вирішити всі питання щодо України мирно навіть у 2022 році;
  • Путін запропонував обговорити запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низки країн, щоб провести там вибори;
  • Росія тільки «за» вирішення конфлікту в Україні мирними засобами, «тільки не за наш рахунок»;
  • Росія має стратегічну ініціативу по всій лінії фронту. Є підстави вважати, що ЗС РФ доб'ють українські війська%
  • ЛНР звільнено на 99%, а ДНР, Херсонська та Запорізька області більш ніж на 70%, війська йдуть уперед щодня.

Інші заяви Путіна:

  • Наміри США Гренландії невірно вважати екстравагантними, в Арктиці просто загострилася геополітична боротьба;
  • Взаємодія в Арктиці переживає не найкращі часи через курс Заходу на конфронтацію з РФ;
  • Росія відкрита для пропозицій іноземних компаній щодо створення спільних підприємств морської логістики в Арктиці;
  • РФ вважає, що зараз є можливість реалізувати частину зернової угоди, яка передбачає постачання сільгосппродукції Росії;
  • Росія є четвертою країною у світі за обсягом економіки після Китаю, США та Індії, решта – нижче;
  • Британія веде себе агресивно по відношенню до РФ, але у них економіка на 9-10-му місці у світі та невелика армія.

Раніше ми писали, що на заяви Путіна відреагував радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

«Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність – якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють», – написав він у соцмережі Х.

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Теги: Україна путін

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