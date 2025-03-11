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Екскомандир «Холодного Яру» зробив заяву після перемовин зі США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Екскомандир «Холодного Яру» зробив заяву після перемовин зі США
У Джидді відбулася зустріч між Україною та США
фото: Pavlo Palisa/Facebook

Павло Паліса: Ми готові до повного призупинення вогню на 30 днів за умови прийняття та одночасного виконання РФ

Екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», один із заступників керівника Офісу президента Павло Паліса зауважив, що між Україною та США розпочнуться консультації про гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Facebook.

«Зустріч завершили. Перше – було конструктивно. Ми готові до повного призупинення вогню на 30 днів за умови прийняття та одночасного виконання РФ, а у відповідь США погоджуються відновити безпекову допомогу та обмін розвідданими», – йдеться у дописі.

Павло Паліса додав, що українська та американські делегації «домовилися про технічні команди, які швидко розпочнуть консультації про гарантії безпеки та детальні умови із залученням європейських партнерів».

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга пояснив, що 30-денне перемир’я, на яке погодилась Україна, не є замороженням конфлікту. Коментуючи спільну заяву США та України, в якій йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час – 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ, Сибіга сказав, що це має прокласти шлях до закінчення війни.

Зокрема, США  негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

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Теги: США війна Україна переговори Саудівська Аравія

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