Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради: подробиці

ЄС розглядає можливість призначення спеціального представника ЄС на потенційних мирних переговорах щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради, яке пройде у форматі відеоконференції 6 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Зокрема, опубліковано драфт комюніке, яке винесуть за підсумками екстреного засідання країн-членів ЄС 6 березня. ЄС наголошує:

Не може бути переговорів щодо України без України;

Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

Перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

Угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

Також ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах. Ба більше, розглядає можливість призначення спеціального представника ЄС на потенційних мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Крім того, 7 березня президент Європейської Ради після саміту ЄС організує брифінг з деякими партнерами з-поза ЄС, які брали участь у зустрічах у Парижі та Лондоні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні.