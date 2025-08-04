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Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання
Нетаньягу: Я добре розумію наміри ХАМАС. Йому не потрібна жодна угода
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу порівняв дії ХАМАС із практиками нацистів, які морили голодом евреїв під час Голокосту

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив ХАМАС у небажанні досягти домовленості щодо звільнення заручників. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel, очільник уряду заявив про рішучість ліквідувати це терористичне угруповання.

Таку заяву він зробив після появи відео, на яких зображено сильно виснажених заручників у Секторі Гази. За словами Нетаньягу, оприлюднені кадри стали черговим доказом того, що ХАМАС не прагне укласти угоду, а лише намагається зламати ізраїльське суспільство пропагандою та залякуванням.

«Я добре розумію наміри ХАМАС. Йому не потрібна жодна угода. Він хоче зламати нас цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою, яку поширює по всьому світу», – наголосив він.

Нетаньягу розповів, що після перегляду роликів поспілкувався з родинами заручників. Він також порівняв дії ХАМАС із практиками нацистів, зазначивши, що терористи морять бранців голодом так само, як це робили нацисти під час Голокосту.

«Але ми не зламаємось. Я ще більше рішучий звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не становитиме загрозу для Ізраїлю», – підсумував прем’єр.

Нагадаємо, ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником, який просить Нетаньягу зупинитися, розказує, скільки він не їв та копає собі могилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Як відомо, у цьому відеоролику ХАМАС показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року. Чоловік сильно схуд, оскільки голодує, він показує календар, де видно, у які дні йому вдалося поїсти.

Ймовірно, мета ролика – донести, що у голоді винен уряд Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Нагадаємо, ХАМАС повідомив посередників, що не братиме участі в нових переговорах з Ізраїлем, допоки не буде покращено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела, передає «Главком».

Тим часом, як інформують ЗМІ, на Близький Схід уже прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Це сталося на тлі фактичного глухого кута в переговорах між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Через небажання ХАМАС йти на поступки, Ізраїль і США погодилися змінити переговорний формат. 

Теги: Ізраїль сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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