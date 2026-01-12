Головна Світ Політика
Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду
фото: AP

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув тиск СШа та наголосив на суверенітеті країни

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ця заява пролунала на тлі фактичної зупинки відвантажень: з моменту захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями жоден танкер не вийшов із венесуельських портів у напрямку Куби. Водночас Вашингтон готує масштабну нафтову угоду з тимчасовим урядом Делсі Родрігес на суму $2 млрд, де кошти від продажу сировини США акумулюватимуться на підконтрольних Мінфіну США рахунках.

Президент Куби Мігель Діас-Канель жорстко відкинув тиск Вашингтона, наголосивши на суверенітеті країни. Керівництво острова заявляє про готовність оборонятися «до останньої краплі крові», попри те, що країна вже перебуває у глибокій енергетичній кризі.

Ситуація загострюється через нещодавні втрати: під час рейду США у Венесуелі загинули 32 кубинські силовики, які, за офіційною версією Гавани, відповідали за «безпеку та оборону» союзного режиму.

Куба опинилася на межі виживання, оскільки Венесуела забезпечувала близько 50% її дефіциту палива. Зараз ситуація в країні критична:

  • більшість населення столиці та регіонів перебуває без світла більшу частину доби;
  • бракує продуктів харчування та медикаментів;
  • економічний занепад спровокував рекордну хвилю втечі кубинців до США.

Єдиним помітним альтернативним постачальником залишається Мексика. Президентка Клаудія Шейнбаум підтвердила статус країни як «важливого постачальника», хоча обсяги нафти поки не здатні повністю замінити венесуельські потоки.

Хоча Трамп прогнозує швидке падіння комуністичного режиму на Кубі, аналітики ЦРУ дають обережніші оцінки. Попри занепад сільського господарства та туризму через відключення енергії, чітких підтверджень неминучого краху влади поки немає. Проте втрата підтримки з боку Каракаса робить управління островом надскладним завданням для чинного уряду.

Нагадаємо, уряд Куби офіційно повідомив, що 32 кубинські громадяни загинули внаслідок авіаударів США по Венесуелі. За даними Гавани, загиблі виконували місії від імені Революційних збройних сил та Міністерства внутрішніх справ на прохання венесуельської сторони.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни. 

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

