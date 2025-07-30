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Німеччина готує масштабне замовлення військової техніки – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина готує масштабне замовлення військової техніки – Reuters
Німеччина хоче придбати близько 3 тис. бронемашин Boxer
фото: Rheinmetall

На винищувачі, бронеавтомобілі та бойові машини піхоти ФРН спрямує понад 20 млрд євро

Німеччина готує низку замовлень для військових закупівель, зокрема 20 винищувачів Eurofighter, близько 3 тис. бронемашин Boxer та майже 3,5 тис. бойових машин піхоти Patria. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вартість замовлення на Eurofighter, ймовірно, коштуватиме від 4 до 5 млрд євро, тоді як бронетехніка Boxer та Patria оцінюються в 10 млрд євро та близько 7 млрд євро відповідно. Поставки платформ Boxer та Patria очікуються протягом наступних 10 років.

Міністерство оборони Німеччини також розглядає плани щодо закупівлі більшої кількості систем протиповітряної оборони Iris-T та кількох сотень платформ протиповітряної оборони SkyRanger. Водночас  Bloomberg повідомляє, що Німеччина готує до кінця цього року понад 60 військових закупівель для затвердження парламентом.

Міністр оборони Борис Пісторіус поінформував законодавців про пріоритети уряду щодо перетворення збройних сил Бундесверу на найсильнішу регулярну армію в Європі. У середу, 30 липня, кабінет міністрів Німеччини має затвердити середньостроковий фінансовий план, який передбачає збільшення річного оборонного бюджету більш ніж удвічі.

Нагадаємо, російські війська останнім часом активізували використання бронетехніки у тактичних атаках на фронті. За інформацією аналітиків, від зими 2024-2025 років РФ значно скоротила застосування бронетехніки, а з квітня взагалі не проводила механізованих штурмів силами ротного рівня або більшими. Влітку росіяни переважно використовували мотоцикли й багі. Втім, з початку липня 2025 року ситуація почала змінюватися: окупанти провели низку механізованих атак на взводному рівні в Донецькій і Запорізькій областях.

До слова, Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн. Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

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Теги: Німеччина військова техніка

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