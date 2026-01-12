Головна Світ Політика
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
фото: Iran wire

Під час зіткнень загинуло щонайменше 490 протестувальників

В Ірані стрімко зростає кількість жертв та затриманих під час масштабних антиурядових виступів. За інформацією правозахисної групи HRANA, лише за останні 15 днів силовики заарештували понад 10 тис. осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Детальні дані, надані CNN Скайларом Томпсоном, заступником директора організації «Активісти за права людини в Ірані» (HRA), свідчать про затримання щонайменше 10 675 осіб. Серед заарештованих –169 дітей.

Правозахисники також звітують про високу кількість загиблих. Згідно з останнім моніторингом, оновленим у неділю, під час зіткнень загинуло щонайменше 490 протестувальників.

Варто зазначити, що через сувору цензуру та обмеження в країні, незалежні міжнародні медіа наразі не мають змоги самостійно підтвердити точну кількість жертв та масштаб затримань, наданий агенцією HRANA.

Як відомо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

До слова, на тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України. 

