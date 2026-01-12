Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа

Венесуела має неперевірені запаси мінералів, металів та потенційно рідкоземельних елементів, що так зацікавили президента Трампа

Адміністрація Дональда Трампа, окрім контролю над нафтовими родовищами Венесуели, виявляє значний інтерес до покладів металів та рідкоземельних елементів країни. Як повідомляє CNN, ці ресурси мають стратегічне значення для національної безпеки США, проте їх видобуток може стати набагато складнішим викликом, ніж робота з нафтою, передає «Главком».

Навіть якщо американські компанії розпочнуть видобуток рідкоземельних металів у Венесуелі, США все одно залишатимуться залежними від Пекіна. На сьогодні Китай контролює понад 90% світових потужностей з переробки цієї сировини. Експерти зазначають, що подолати цю геополітичну монополію «за одну ніч» неможливо, оскільки КНР десятиліттями інвестувала у технології та інфраструктуру очищення мінералів.

Попри заяви про величезні запаси у Венесуели, є перешкоди. Через десятиліття правління Чавеса та Мадуро достовірної інформації про обсяги покладів майже немає. Офіційні списки Геологічної служби США поки що навіть не включають Венесуелу до переліку країн із рідкоземельними елементами.

Регіони, де потенційно є поклади (зокрема Орінокоська гірничодобувна арка), контролюються озброєними угрупованнями та партизанами, що займаються нелегальним видобутком. Також країна страждає від нестачі кваліфікованих кадрів та відсутності інвестицій у складні процеси переробки.

Особливий інтерес викликає колтан (так зване «блакитне золото»), а також боксити, що містять алюміній та галій. Ці компоненти є незамінними для виробництво ракет, лазерів, винищувачів, смартфонів, екранів, акумуляторів.

Аналітики BloombergNEF прогнозують, що попри високий геологічний потенціал, Венесуела навряд чи зможе суттєво вплинути на світовий ринок критичних мінералів протягом найближчого десятиліття. Для США створення власного повного циклу – від видобутку до переробки – може тривати роки.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.