Головна Світ Політика
search button user button menu button

Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа
фото: The White house/Facebook

Венесуела має неперевірені запаси мінералів, металів та потенційно рідкоземельних елементів, що так зацікавили президента Трампа

Адміністрація Дональда Трампа, окрім контролю над нафтовими родовищами Венесуели, виявляє значний інтерес до покладів металів та рідкоземельних елементів країни. Як повідомляє CNN, ці ресурси мають стратегічне значення для національної безпеки США, проте їх видобуток може стати набагато складнішим викликом, ніж робота з нафтою, передає «Главком».

Навіть якщо американські компанії розпочнуть видобуток рідкоземельних металів у Венесуелі, США все одно залишатимуться залежними від Пекіна. На сьогодні Китай контролює понад 90% світових потужностей з переробки цієї сировини. Експерти зазначають, що подолати цю геополітичну монополію «за одну ніч» неможливо, оскільки КНР десятиліттями інвестувала у технології та інфраструктуру очищення мінералів.

Попри заяви про величезні запаси у Венесуели, є перешкоди. Через десятиліття правління Чавеса та Мадуро достовірної інформації про обсяги покладів майже немає. Офіційні списки Геологічної служби США поки що навіть не включають Венесуелу до переліку країн із рідкоземельними елементами.

Регіони, де потенційно є поклади (зокрема Орінокоська гірничодобувна арка), контролюються озброєними угрупованнями та партизанами, що займаються нелегальним видобутком. Також країна страждає від нестачі кваліфікованих кадрів та відсутності інвестицій у складні процеси переробки.

Особливий інтерес викликає колтан (так зване «блакитне золото»), а також боксити, що містять алюміній та галій. Ці компоненти є незамінними для виробництво ракет, лазерів, винищувачів, смартфонів, екранів, акумуляторів. 

Аналітики BloombergNEF прогнозують, що попри високий геологічний потенціал, Венесуела навряд чи зможе суттєво вплинути на світовий ринок критичних мінералів протягом найближчого десятиліття. Для США створення власного повного циклу – від видобутку до переробки – може тривати роки.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Теги: нафта Венесуела США корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
Вчора, 04:15
Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів
Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США
8 сiчня, 14:59
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
6 сiчня, 04:20
Святування арешту Мадуро у Буенос-Айресі, Аргентина
Венесуельці, яким довелося покинути країну, святкують арешт Мадуро
4 сiчня, 05:23
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
30 грудня, 2025, 04:14
Кремль не можна змусити раціонально домовитися, що б не робили Україна, Європа, Америка чи Китай
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
29 грудня, 2025, 18:08
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
28 грудня, 2025, 01:58
США замінять керівників 29 дипмісій у січні 2026 року
Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США
22 грудня, 2025, 10:23
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США
15 грудня, 2025, 23:56

Політика

Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду
Reuters: Куба чинить опір вимозі Трампа укласти угоду
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа
Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
В Ірані затримано понад 10 тисяч учасників протестів
Politico: Африка об'єдналася проти Трампа через захоплення Мадуро
Politico: Африка об'єдналася проти Трампа через захоплення Мадуро

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua