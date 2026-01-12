Головна Світ Політика
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
скріншот з відео

На території посольства Ірану в Лондоні чоловік зірвав прапор країни

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Великої Британії в Тегерані, щоб висловити офіційний протест. Як повідомляє CNN, приводом для цього став інцидент на території іранського посольства в Лондоні, а також заяви британського уряду щодо придушення протестів, пише «Главком».

Напередодні у мережі з'явилися відеокадри, на яких протестувальник зриває державний прапор Ісламської Республіки з будівлі дипломатичного представництва в британській столиці. Натомість активісти підняли прапор Ірану дореволюційної епохи під вигуки натовпу.

Окрім інциденту з прапором, Тегеран обурений позицією офіційного Лондона. Зокрема, міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер відкрито засудила насильство іранських силовиків проти демонстрантів. У своєму дописі в мережі X вона закликала владу Ірану дотримуватися фундаментальних прав громадян на мирні зібрання та припинити репресії.

У відповідь іранське МЗС передало британському дипломату «рішучий протест», звинувачуючи Лондон у недостатньому захисті дипустанови та втручанні у внутрішні справи країни.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». 

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За інформацією американської організації HRANA, лише за останні 15 днів жертвами сутичок стали щонайменше 490 учасників протесту, а кількість заарештованих перевищила 10 тисяч осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

Теги: прапор активісти Лондон Іран

Коментарі — 0

