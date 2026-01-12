Головна Світ Політика
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іран оголосив триденну жалобу на честь загиблих під час протестів, але є нюанс
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів Ірану назвав загиблих представників силових структур мучениками у боротьбі проти США та Ізраїлю

Уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

За даними державного агентства Tasnim, з моменту початку протестних акцій було вбито понад 100 представників іранських силових відомств.

За інформацією американської організації HRANA, лише за останні 15 днів жертвами сутичок стали щонайменше 490 учасників протесту, а кількість заарештованих перевищила 10 тисяч осіб.

Як відомо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

До слова, на тлі жорстких дій Тегерана президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона втрутитися. У соцмережах він зазначив, що іранський народ як ніколи близький до свободи, і пообіцяв підтримку. За даними американських посадовців, в адміністрації вже відбулися попередні обговорення можливих військових заходів, включаючи авіаудари по іранських об’єктах, якщо криваве придушення протестів не припиниться. Хоча наразі ознак негайної атаки немає, ці розмови підкреслюють серйозність намірів Білого дому.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України. 

